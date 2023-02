Już 1 marca, czyli w najbliższą środę, na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się dzień otwarty. Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie nie tylko oferta dydaktyczna naszej uczelni i wszystkie wydziały, ale także działalność kół naukowych działających na UZ.

Przypomnijmy – wydarzenie odbędzie się od godziny 9 do 14 w budynku a-29 przy ulicy Szafrana 4a, czyli w siedzibie Wydziałów Fizyki i Astronomii oraz Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Co dokładnie będzie czekało na stoiskach promocyjnych? To wyjaśnia Małgorzata Ratajczak Gulba, szefowa biura promocji naszej uczelni.

Na każdym ze stoisk będą zarówno studenci, jak i wykładowcy. Co ważne – nie będziemy rozdawać ulotek.

Szczególnie rozmowa oko w oko ze studentami może się okazać ciekawa.

Studenci są w podobnym wieku do uczniów, więc mają na pewno wspólny język. Podobne rzeczy ich interesują. Poza tym chcemy, żeby ten dzień przybrał formę swego rodzaju warsztatów, Na każdym stoisku będą czekały na uczniów ciekawe akcje i zadania.

Więcej informacji na Dnia Otwartego znajdziecie także na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.