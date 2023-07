Rok trwała przygoda z zapleczem ekstraklasy futsalistów AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy choć sportowo się utrzymali, podjęli decyzję o wycofaniu z rozgrywek w nadchodzącym sezonie.

O powody takiej decyzji pytaliśmy Marka Lemańskiego, dyrektora biura klubu AZS UZ.

Przypomnijmy, AZS powrócił w ubiegłym roku do grona pierwszoligowców po czterech latach przerwy. Problemy kadrowe były jednak spore. Jeden mecz, w drugiej rundzie zmagań, w Lublinie zielonogórzanie oddali nawet walkowerem.

Czy zatem to koniec futsalu w Zielonej Górze?

Nie będziemy przystępować do żadnych rozgrywek. Jest oddolna inicjatywa pań, które chcą grać w piłkę. Myślę, że to może być ten kierunek. Jeżeli zbierze się grupa studentów, to może w przyszłości powrócimy do tego projektu. Chciałbym, żebyśmy startowali w Akademickich Mistrzostwach Polski. Projekt futsalu na poziomie centralnym jest jednak zamknięty.