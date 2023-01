Do rozpoczęcia 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozostało coraz mniej czasu. Startujemy w niedzielny poranek, a atrakcji nie zabraknie.

Do finału przygotowany jest już zielonogórski sztab. Jego szef Filip Gryko w rozmowie z Radiem Index stwierdził, że – jak w poprzednich latach – dużym zainteresowaniem cieszył się wośpowy TIR. To specjalna scena mobilna, która pojawi się w największych zielonogórskich sołectwach.

W każdym większym sołectwie będzie nasz TOR. Będą koncerty licytacje, angażuje się lokalne społeczności. To też jest dodatkowa atrakcja. To jest dotarcie do tych, którzy chcą coś wrzucić do puszki. Na naszych stronach jest dokładna rozpiska, kiedy i gdzie znajdzie się nasz TIR.