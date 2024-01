W jaki sposób Zielona Góra może przyciągnąć do siebie mieszkańców, tak żeby stać się miastem 200 – tysięcznym? Czy jest to w ogóle możliwe? O tym, że tak przekonywał w poniedziałek podczas debaty publicznej prezydent Janusz Kubicki. Spotkanie odbyło się pod hasłem Zielona Góra 2050.

My o komentarz poprosiliśmy Andrzeja Bocheński. Radny miejski z ramienia klubu Zielona Razem był jednym z uczestników debaty.

Jest to możliwe, ale nie wiem czy uda się to zbudować. Przy tej demokracji. Proszę zwrócić uwagę, że Zielona Góra na tle województwa wyróżnia się. Bo nas przybywa. Ubywa jednak mieszkańców województwa. Ale na pewno da się wiele zrobić, prezydent to pokazał.