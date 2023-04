Podwyżki dla pracowników zielonogórskiego Urzędu Miasta. Czy są możliwe w najbliższym czasie? O to dziś pytał nasz słuchacz Pan Tadeusz.

Kwestia zarobków w sferze budżetowej znana jest nie od dziś. O to pytaliśmy włodarza miasta w audycji „Prezydent na 96 FM”

Janusz Kubicki stwierdził, że odpowiedzialność za brak podwyżek powinna wziąć na swoje barki marszałek województwa Elżbieta Polak.

Nasze wpływy rok do roku spadają. Jest to trudna sytuacja dla miasta, Inflacja również nas dotyka, dotyka nas coś, co cieszy pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Odebrano nam środki finansowe. Jak marszałek zabrał, to miał co podzielić swoim pracownikom. Na pewno zadbamy o swoich pracowników, ale to nie jest łatwe.