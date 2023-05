Lubisz pływać? Jedź do zielonogórskiego Drzonkowa. W poniedziałek 29 maja otwarta została pływalnia olimpijska na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do dyspozycji jest 10 torów, każdy mierzy 50 metrów.

Natomiast głębokość basenu to 2 metry. Miłośników pływania ucieszy także temperatura wody – wynosi ona 27,5 stopnia. Z pływalni olimpijskiej mogą skorzystać zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Obiekt będzie czynny od poniedziałku do piątku pomiędzy 7 a 20. W soboty popływamy w Drzonkowie od godziny 8 do 19.45, w niedziele pomiędzy 10 a 18.