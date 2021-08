Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej szuka wolontariuszy. Poszukiwane są przede wszystkim osoby młode lub w średnim wieku, ale nie tylko. Wolontariuszami mogą być też seniorzy. Bo liczy się nie wiek, a chęci do pomocy.

Do głównych zadań wolontariuszy należy między innymi wsparcie podczas różnego rodzaju zbiórek żywności i artykułów. Ręce do pracy przydadzą się zwłaszcza w parafialnych zespołach Caritas. Mówi Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.

To jest takie przedłużenie naszych rąk. To są osoby blisko naszych podopiecznych. Młodzi będą wsparciem dla starszych wolontariuszy, niektórzy z nich są już z nami od 20 lat. Zachęcam do zgłaszania się.