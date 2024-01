Nowa Dzielnica posiada duży kapitał ludzki. To są straże OSP, świetlice, rady sołeckie, stowarzyszenia. nie chcemy, by ten kapitał umarł, więc działamy poprzez integrację i namawiamy do działania. Chcemy otworzyć dodatkowa świetlicę, może szóstą, oraz utrzymać taki dorobek i a do tego rozwijamy się w dobie techniki.