Artyści uliczni z całego świata ponownie w Zielonej Górze. Ruszył Festiwal BuskerBus 2021. Nasze miasto jest jednym z przystanków 25 już edycji tego Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicznej.

Oznacza to, że przez dwa dni spacerowicze będą mogli podziwiać popisy buskerów, czyli osób występujących dla przechodniów wyłącznie za datki do kapelusza. Mówi Małgorzata Węglarz, organizator festiwal.

To, co myślę jest najbardziej interesujące, to po raz pierwszy wszystkie przedstawienia uwzględnione w programie są prezentowane po raz pierwszy na naszym festiwalu. Można zobaczyć coś nowego. Czuje się, że mają oni wielką ochotę na występowanie.