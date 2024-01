Jeszcze nieco ponad tydzień pozostał na to, by zagłosować w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy mają do dyspozycji maksymalnie cztery głosy, które mogą wykorzystać podczas jednej wizyty na platformie do głosowania.

Inicjatorzy projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji prezentują swoje pomysły na antenie Radia Index. Fundacja Tłocznia proponuje zbudowanie miejskiej winnicy nieopodal Domu Pomocy Społecznej przy alei Słowackiego. O szczegółach mówi Bartłomiej Gruszka, pomysłodawca projektu.

Taka niewielka, trzydziestoarowa. To jest ok. dwóch tys. krzewów. Chcielibyśmy też obok postawić taras widokowy, z którego byłoby widać Karkonosze. Pomysł zrodził się stąd, że na terenie miasta brakuje winnicy. Większość z nich jest poza miastem.

Nastał taki problem, że nie mamy gdzie się przebierać. Zawsze mamy jedną jednostkę treningową, dwa zespoły. Istniejące szatnie nie spełniają warunków. Jedna jest wprawdzie remontowana, ale dotyczy to tylko szatni. Prysznice pozostają bez zmian. Chcemy za sprawą tego projektu iść dalej, rozwijać się, żeby nie być cały czas takim klubem uczniowskim.

Sporo propozycji ma służyć sportowcom. Jak choćby rozbudowa szatni w hali przy ul. Cyryla i Metodego, gdzie trenują adepci piłki ręcznej. M.in. przedstawiciele Szczypiorniaka Zielona Góra. Mówi wiceprezes tego klubu Piotr Książkiewicz.

Głosowanie trwa do 14 stycznia. My o projektach z ich inicjatorami, którzy się do nas zgłosili rozmawiamy w porannych pasmach, od 2 stycznia do piątku 12 stycznia. Link do głosowania znajdziecie TUTAJ