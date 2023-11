Poniedziałek, 20 listopada to ostatni dzień, by zapisać się na „Bieg dla jaj”. To jeden z elementów akcji Movember, który ma uświadamiać o profilaktyce pod kątem m.in. raka jąder i raka prostaty.

Bieg na dystansie 6 km odbędzie się w centrum miasta w niedzielę, 26 listopada. Informacje dla biegaczy i towarzyszącym im rodzinom przypomina Lena Pilonis, jedna z organizatorek wydarzenia.

Każdy na mecie otrzyma bardzo ładny medal pamiątkowe. Dystans jest taki, że każdy da radę. Zapraszamy z dziećmi. Będzie sporo atrakcji z jajem dla dzieci. Będzie też menu – iście jajeczne! Powinno starczyć nie tylko dla biegaczy, ale także dla kibiców.

Nie tylko jajecznica, ale też zupa jajeczna będzie czekać na uczestników. Na bieg główny można zapisać się na stronie www.super-sport.com.pl. Z kolei zapisy na bieg dziecięcy odbędą się w dniu zawodów, tuż przed startem.

Każde dziecko też otrzyma medal. Zrobimy rundkę dookoła ratusza. Okres jesienny, więc nie robiliśmy dla nich wcześniejszych zapisów. Dzieci po symbolicznej “dyszce” do puszki dla Ani Marciniak pobiegną sobie po wymarzony medal.

Jeszcze dzień wcześniej, 25 listopada w galerii Focus Mall odbędą się badania profilaktyczne. Zaproszenie na nie otrzymają wszyscy panowie, którzy zapisali się na bieg.