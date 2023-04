Potwierdził się pesymistyczny scenariusz. Luke Becker – nowy żużlowiec Enei Falubazu Zielona Góra – będzie miał miesięczną przerwę od żużla.

To konsekwencja kontuzji, której Amerykanin nabawił się w niedzielę w Żarnovicy. Becker doznał pęknięcia kości strzałkowej prawej kostki. To oznacza, że żużlowca nie ujrzymy przez najbliższy miesiąc na torze. O szczegóły pytamy Michała Kocińskiego z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego.

Luke Becker przyjechał do Zielonej Góry, przeszedł badania i potwierdził się komunikat, że doznał złamania kości strzałkowej prawej nogi. Na szczęście jest to złamanie niewielkie, nie jest to złamanie otwarte. Rozpoczynamy dziś leczenie i rehabilitację, mamy nadzieję, że Luke po miesiącu dołączy do drużyny.