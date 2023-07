Na brak atrakcji i na nudę nikt nie ma prawa narzekać. Niebawem nastąpi półmetek wakacji, lato w pełni również na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Bogata sportowa baza jest do dyspozycji zarówno profesjonalnych sportowców, jak i tych, którzy sportem zajmują się bardziej amatorsko. – Ze sportowych atrakcji największą cieszy się pływalnia olimpijska wraz z częścią rekreacyjną – podkreśla Anna Sulima-Jagiełowicz – kierownik ds. sportu i promocji drzonkowskiego WOSIR-u.

Jesteśmy zadowoleni, pływalnia funkcjonuje, cieszy się powodzeniem, pogoda dopisuje. W ostatnich dwóch latach walczyliśmy z pandemią, teraz nie mamy problemu z zawężeniem osób. Jest rotacja klientów, wszystko przebiega zgodnie z planem.

– Oprócz pływalni ośrodek tętni życiem, co pewnie cieszy korzystających z ośrodka – dodaje Sulima-Jagiełowicz.

Zycie się kręci w ośrodku dynamicznie. Z powodzeniem realizujemy nasze półkolonie. Realizujemy nasze zgrupowania, część sportową.

W sierpniu najważniejsza imprezą, do której szykuje się drzonkowski WOSIR to duże zawody pięciobojowe. Rozpoczną się one 2 sierpnia.