Nogi życia – tak nazywa się zbiórka stworzona z myślą o Anecie Zatwarnickiej. Zielonogórzanka jest bardzo aktywna, trenuje karate, w którym ma czarny pas, uprawia też akrobatykę, a ponadto gra m.in. na perkusji i obecnie uczy się chińskiego.

I to wszystko po amputacji części kończyn górnych i dolnych, do której doszło niemal dekadę temu. Dodatkowo martwica na czubku noska spowodowała jego utratę.

Wyjątkową sesję zielonogórzanki przygotował fotograf Dariusz Biczyński. Na zdjęciach widzimy Anetę ubraną w kimono czy grającą na perkusji oraz z chińskim napisem „nigdy się nie poddawaj”.

Celem było stworzenie tej sesji. W momencie, kiedy poznawaliśmy się ze sobą, Anetka powiedziała, że przyszły do niej “nowe nogi”, na próbę. One przyszły z USA, to prototypy i mogą u niej zostać, ale koszt to 75 tys. zł.