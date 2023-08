– To jest wzorcowy model współpracy ponad podziałami przy kryzysie – tak mówiła o współpracy z miastem minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która dziękowała dziś w Zielonej Górze za przeprowadzoną akcję gaszenia hali z toksycznymi odpadami w Przylepie.

Szefowa resortu przywiozła też do Zielonej Góry deklaracje finansowe od rządu, mające pomóc w usunięciu skutków pożaru i rekultywację terenu, który ucierpiał.

My deklarujemy w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego i rządu, że kwota to 43 mln zł. Taką kwotę przeznaczymy. W momencie podpisania odpowiednich umów te środki będą zabezpieczone. Kwota zabezpieczona przez miasto, za co też dziękujemy, to 12 mln zł.