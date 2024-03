Czy Zielona Góra ma szansę poszerzyć swoje horyzonty, jeśli chodzi o demografię? Czy nasze miasto może dobić do 200 tysięcy mieszkańców? Przypomnijmy – kilka tygodni, o takiej wizji, mówił Janusz Kubicki. Prezydent miasta ma nadzieję, że jest to cel realny.

Czy faktycznie? Pytamy o to Romana Fedaka. Dyrektor Urzędu Statystyczny nieco mniej optymistycznie patrzy na taką wizję.

Mimo, że poprawia się jakość życia, jesteśmy wysoko w rankingach jakości itd. to brakuje nam na to potencjału. Porównywalnego z otaczającymi nas aglomeracjami. My jesteśmy dawcą.