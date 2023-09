W najnowszym odcinku programu „Grunt to lubuskie” przenosimy się do Trzciela. Burmistrz Jarosław Kaczmarek mówi o tym, co udało się w ostatnich latach zmienić w jego miejscowości.

– To dużo, ale wciąż wiele przede nami – komentuje w studiu Zbigniew Kołodziej z PSL Lubuskie , radny sejmiku województwa lubuskiego, kandydat na posła z ramienia Trzeciej Drogi.