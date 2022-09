Za nami półmetek winobrania, ale to nie oznacza końca zabawy. Wręcz przeciwnie – dzisiaj na scenach wystąpią kolejni artyści. Kogo będą mogli posłuchać zielonogórzanie?

Na głównej scenie o godzinie 20:30 wstąpi duet braci Kacperczyk. Więcej o artystach, którzy dzisiaj porwą zielonogórzan do tańca i śpiewów, mówi Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

Dla mnie to jest fenomen. Ich talent i producencki, jeśli chodzi o tę warstwę tekstową, a myślę, że nawet fanów zaskoczą, ponieważ ich koncerty mają takie dosyć rockowe wydanie, rockowe brzmienie. Wydaje mi się też, że i zarówno Linia Nocna, jak i Kacperczyk to są koncerty tego typu, na które mieszkańcy i turyści przyjdą z ciekawości, że nie do końca znają, a wychodząc, już będą w telefonach zamawiać ich płyty, bo naprawdę to jest kawał dobrej muzyki i wielkiego talentu bardzo młodych ludzi.