Zaciekawiło nas, co należy zrobić, aby Zielona Góra bezdyskusyjnie miastem studenckim była, a także, jak poprawić sytuację zielonogórskich żaków. Zdaniem prorektora najpilniejszym zadaniem stojącym przed uczelnią jest modernizacja studenckiej bazy noclegowej, w tym akademika Wcześniak: – Przede wszystkim należy szybko i sprawnie wyremontować akademiki. Studenci mieszkają też na stancjach, ale utrzymanie akademików o w miarę dobrym standardzie daje też kontrolę nad cenami stancji – uważa prof. Rybiński.

To zdaniem przedstawiciela Uzetu pozwoli na uniknięcie sytuacji z dużych miast w Polsce, gdzie ceny za wynajem mieszkań już dawno przekroczyły studenckie możliwości.

Zdaniem Longina Rybińskiego ważne jest także uzmysłowienie pracownikom uczelni, że pracują oni właśnie dla żaków: – Studenci nie są źle traktowani na uczelni, ale mogą być traktowani lepiej i bardziej szanowani – powiedział prof. Rybiński.

Z zewnątrz ciężko dostrzec te aspekty życia studenckiego, ale to właśnie one zdaniem Longina Rybińskiego maja ogromne znaczenie. My przypomnijmy, że studenci naszej uczelni mogą głosować na Zielona Górę – na portalu students.pl znajdziecie konkursową zakładkę i blog miasto studentów, na którym poszczególne miasta prezentują się jako najlepsze miejsca do studiowania.

Autor: Karol Tokarczyk