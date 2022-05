Po latach z mapy ligowych sekcji AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego znika siatkówka w wydaniu panów. Dyscyplina pozostanie w klubie, ale tym razem pod siatką ujrzymy panie.

O pomyśle mówił w programie Szatnia Akademików, dyrektor biura klubu AZS UZ. Dlaczego nie będzie męskiej siatkówki?

Jest miejsce dla dwóch, natomiast nie ma zainteresowania ze strony panów. Czekam na oddolną inicjatywę, tak jak we wszystkich sekcjach. Jeżeli znajdzie się grupa studentów grających w siatkówkę, to proszę, żeby się zgłosiła. Może nie będzie to od razu drużyna do występów ligowych, ale zaczniemy od rozgrywek uczelnianych.