Za niespełna miesiąc początek sezonu w siatkarskiej II lidze. AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego skład już ma zbudowany. W klubie pozostało tylko czterech graczy z poprzedniego sezonu.

Zmiany także w sztabie szkoleniowym. Wiktora Zasowskiego, który odszedł do Astry Nowa Sól zastąpił dotychczasowy asystent Robert Sokal, który poprowadzi drużynę wespół z Robertem Bitnerem. Jakie cele nowy sztab szkoleniowy stawia zespołowi?

Zielonogórzanie w kolejny poniedziałek rozpoczną przygotowania do sezonu.

Zaczynamy od 24 sierpnia. Praktycznie do pierwszego meczu będą to dwa treningi dziennie. Od poniedziałku, do piątku, plus ewentualnie sparingi i turnieje, które będą w weekendy. Może zaczynamy troszeczkę później niż inni, za to będzie trenować dwa razy dziennie. Myślę, że dobrze się przygotujemy do sezonu.