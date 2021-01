Futsaliści Eko-Polu AZS- Uniwersytetu Zielonogórskiego w niedzielę pożegnali się z Pucharem Polski, ale na rozpamiętywanie nie ma czasu, by na horyzoncie już kolejna impreza.

W niedzielę akademicy nietypowo, bo w Krośnie Odrzańskim mierzyli się z GKS-em Tychy. Przeciwnik gra półkę wyżej, w pierwszej lidze, ale zielonogórzanie stoczyli wyrównane spotkanie. W regulaminowym czasie był remis 4:4. Rywale bramki na wagę awansu strzelili w dogrywce, zwyciężając ostatecznie 8:4. Mecz ocenia trener AZS-u Maciej Dudek.

AZS pożegnał się z pucharem, a wita się z Akademickimi Mistrzostwami Polski. Wczoraj zielonogórzanie poznali swoich półfinałowych rywali. W turnieju w Katowicach zmierzą się z Politechniką Śląską, tamtejszym Uniwersytetem Ekonomicznym i wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym.

Co roku te zespoły wręcz wyglądają zupełnie inaczej. Co roku to jest nowe otwarcie. Myślę, że jak przyjedziemy, to dopiero wtedy dowiemy się czegoś więcej o składach rywali.