Zobacz info

Zapraszam do udziału w grupie terapeutyczno – rozwojowej „W ZGODZIE ZE SOBĄ” Jesteśmy istotami złożonymi i w tej złożoności doświadczamy świata . Celem grupy jest zmierzanie do harmonii jaką osiąga się gdy każdy obszar JA jest odpowiednio zaopiekowany i nie stoi w sprzeczności z innym. Nie można być w zgodzie ze sobą jeśli np. to co czuję jest wbrew moim przekonaniom, czy to jak dbam o swoje ciało nie zgadza się z tym jakie wartości wyznaję. Kiedy jesteśmy w zgodzie ze sobą, wszystko co robimy d...