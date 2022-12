Grudzień na Uniwersytecie Zielonogórskim należał do dwóch absolwentów. Pierwszym był Bartłomiej Zadworny absolwent Politologii, wyróżnienie otrzymała także Magdalena Andrejczuk absolwentka Pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowaczej. Bohaterka grudnia postawiła na ten kierunek w związku z poszerzeniem swojego doświadczenia.

Posiada również dyplom z logopedii, a drugi kierunek studiów pomaga jej w pracy z pacjentem. W trakcie studiów bardzo mocno działała w kole naukowym Pedagogiki Opiekuńczej. Sama działalność koła zbiegła się z pandemią Covid-19

Na początku było trudno, bo jednak forma nauki zdalnej nie była łatwa dla nikogo z moim studiujących kolegów. Natomiast Pani Profesor pchnęła mnie do działania, więc zaczęłam zapraszać ludzi do koła, zrzeszać ich. Razem organizowaliśmy spotkania, analizowaliśmy to co możemy zrobić dla siebie i dla innych. Mimo pandemii udało nam się wyjść poza komputer i zrobić dużo rzeczy.