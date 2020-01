Zobacz info

To eko-logiczne! Ferie z maszyną do szycia

To eko-logiczne! Ferie z maszyną do szycia

To eko-logiczne! Ferie z maszyną do szycia Coraz więcej wagi przywiązujemy do ekologii i recyklingu. Warto zarażać nimi młodsze pokolenia, które z naszej planety będa korzystać jeszcze przez długie lata. Dawanie drugiego życia przedmiotom znajdującym się w domu, zamiast je wyrzucać, to ważna lekcja dla młodzieży. Podczas styczniowych warsztatów krawieckich połączymy naukę szycia, edukację ekologiczną i jednocześnie wykonamy modne i przydatne przedmioty – które wpisują się w trend upcyklingu. War...