Jaki jest cel wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Zielonej Górze? Prezes Prawa i Sprawiedliwości jutro odwiedzi nasze miasto. Na temat tej wizyty rozmawialiśmy ze Zbigniewem Kościkiem, radnym wojewódzkim z ramienia PIS-u.

Gość „Rozmowy na 96 FM” stwierdził, że z wizytą Kaczyńskiego w naszym regionie lubuski PIS wiąże duże nadzieje.

Ten cel wizyty to po pierwsze konsolidacja środowiska sympatyków i członków PIS-u. Jako partia chcemy się profesjonalnie przygotować do nowych wyborów, a także, co pan prezes czyni skutecznie, zaakcentowania pewnych istotnych kwestii programowych.