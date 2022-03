– Uczelnia jest gotowa przyjąć studentów na nasze studia – mówiła dziś w Rozmowie na 96 FM Katarzyna Łasińska, kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego w kontekście pomocy studentom Ukrainy.

Na uczelni przedłużona została zbiórka darów, które potem zostaną przekazane na rzecz uchodźców. Uniwersytet Zielonogórski szykuje się też na przyjęcie potencjalnych studentów ze wschodu.

Tych studentów jest sporo. Oni docierają przede wszystkim do Warszawy, Krakowa, Wrocławia. Z tego, co wiem stolica już nie jest w stanie zapewnić im ośrodków mieszkalnych. Pewnie do nas dotrą w drugiej kolejności. My jesteśmy otwarci na studentów z Ukrainy, nie tylko tych pochodzenia ukraińskiego.