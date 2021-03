– Sytuacja jest bardzo poważna, chyba najtrudniejsza od początku pandemii – mówił dziś o sytuacji w zielonogórskim szpitali Sebastian Ciemnoczołowski. Radny wojewódzki z Koalicji Obywatelskiej i specjalista ds. inwestycji w Szpitalu Uniwersyteckim był gościem Rozmowy na 96 FM.

Nasz gość powiedział wprost. Tak źle, jak teraz jeszcze nie było.