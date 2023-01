– Polska jest traktowana inaczej niż inne państwa – mówi o pieniądzach w ramach Krajowego Programu Odbudowy Grzegorz Maćkowiak. Doradca wojewody lubuskiego był gościem Rozmowy na 96 FM.

Zdaniem Maćkowiaka, to polscy europarlamentarzyści będący w opozycji do obecnego rządu zainspirowali Komisję Europejską do tego, by środki z KPO wstrzymywać.

Jeżeli mamy taką sytuację, która w Unii Europejskiej w innych państwach nie ma miejsca, to po aferze korupcyjnej widać, że polscy europosłowie się konsultowali, jak jeszcze mocniej można uderzyć w Polskę. Komisja Europejska, zachęcana takimi działaniami, postanowiła Polskę potraktować inaczej i dokręcić bardziej śrubę.

Maćkowiak uważa, że takie działanie bardzo źle świadczy o polskich politykach.

Europosłowie konsultowali się z polskimi europarlamentarzystami w sprawie, jak jeszcze uderzyć w polski rząd. To było widać podczas tej ostatniej afery korupcyjnej, która tam wybuchła. Ocieramy się już o bardzo niebezpieczne rejony.

Doradca wojewody liczy, że wypracowany kompromis z Komisją Europejską znajdzie odzwierciedlenie w polskim parlamencie, co sprawi, że pieniądze unijne popłyną do Polski. – W Sejmie to się udało, teraz pozostaje kwestia Senatu – dodał Maćkowiak, z którym cała Rozmowa na 96 FM do zobaczenia na wZielonej.pl.