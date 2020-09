Wróciły tzw. autobusy szkolne, ale są też nowości. Jak jeżdżą autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji od września? M.in. o tym dziś kilka chwil temu było w Rozmowie na 96 FM.

Gościem Macieja Noskowicza był Robert Karwacki, zastępca dyrektora MZK.

Od 1 września wróciły autobusy linii szkolnych – linia 4 i 39. Wróciła trasa linii nr 9 do Barcikowic i Zatonia, jednym kursem w godzinach porannych. Nowość to linia nr 38 z Osiedla Śląskiego, przez Podgórną, Lwowską, Sienkiewicza, Kożuchowską do ulicy Botanicznej, która ma dowieźć dzieci do szkoły.