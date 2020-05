– Będą cztery niezależne koncepcje dotyczące rewitalizacji kąpieliska w Ochli – mówił nam przed chwilą w Rozmowie na 96 FM Paweł Wysocki. Wiceprzewodniczący rady miasta z klubu Zielona Razem był gościem Kai Rostkowskiej.

To jest temat, który niezmiennie budzi zainteresowanie zielonogórzan. Lista propozycji zmian na terenie kąpieliska, które przesłali mieszkańcy, była ogromna. Wnioski zalały magistrat. Co teraz? O tym mówił nasz gość.

Koncepcje potem zostaną przedstawione mieszkańcom. Wysocki zapewnił, że rewitalizacja będzie przebiegać tak, by nie naruszyć walorów przyrodniczych tego miejsca.

Nigdy nie wycinamy żadnego drzewa, wiemy, że wszystko można zrobić tak, by zrobić to zgodnie z naturą. Tym bardziej, że tam jest teren już ukształtowany. Jakbyśmy mieli las i nową nieckę do wykopania, to może byłyby takie problemy. A tak odbędzie się to w zgodzie z naturą.