– Mieliśmy sporo uwag do tego budżetu – mówi Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku w sprawie budżetu województwa na przyszły roku. Radny Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jego formacja nie chce brać odpowiedzialności za ten budżet.

Łatwiński swój krytyczny pogląd wyraził w Rozmowie na 96 FM.

Wytknęliśmy sporo błędów, mieliśmy dużo uwag krytycznych do tego budżetu i dlatego go nie poparliśmy. Poza tym to koalicja rządząca bierze odpowiedzialność za uchwalenie i realizację tego budżetu. Naszą rolą była krytyka rozwiązań budżetowych. Nie było to trudne, bo od dość dawna formułowaliśmy krytyczne uwagi.