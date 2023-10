Wybory tuż tuż, bo za dziewięć dni. W Radiu Index sprawdzamy nastroje polityczne i rozmawiamy z kandydatami do parlamentu. Dziś naszym gościem był ubiegający się o miejsce w Senacie Grzegorz Maćkowiak.

Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości w programie „Rozmowa na 96 FM” odniósł się do kontrkandydatów że swojego okręgu wyborczego. Jednym z nich jest generał Mirosław Różański. Maćkowiak dość mocno wypowiedział się o swoim politycznym przeciwniku w walce o Senat.

A jeśli chodzi o izbę niższą do parlamentu nasz gość przekonuje, że Senat jest bardzo ważnym instrumentem w procesie tworzenia prawa.

Nie możemy patrzeć na Senat w ten sposób, że jest to odrębna instytucja od Sejmu i ci ludzie nie rozmawiają ze sobą. Senator współpracuje z posłami i też musi z nimi rozmawiać o sprawach regionu. To Sejm ma pierwszeństwo, ale z tych rozmów będzie wynikało to, by lobbować sprawy ważne dla samorządów.