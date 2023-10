Bez wątpienia można powiedzieć, że to jedno z ulubionych miejsc młodych ludzi na spędzanie wolnego czasu. Mowa o „Kaczym Dole”, który po modernizacji wygląda jak nowy.

Został oddany do użytku latem i – jak się okazuje – to miejsce cały czas tętni życiem. Dziś o tej inwestycji rozmawialiśmy z Filipem Czeszykiem. Radny „Zielonej Razem” mówi wprost: To strzał w dziesiątkę.

Projekt był skomplikowany, mamy różne urządzenia. Jest pumptruck, tor speedrowerowy tam już odbyły się pierwsze zawody ligowe. Obiekt będzie nam służył przez lata, do tego piękna zieleń.

Podczas modernizacji wykonawca trafiał na problemy. Chyba tym największym była olbrzymia kałuża.

Wydawało się, że drenaż będzie wystarczający, ale to jest dynamiczna sytuacja. Samo miejsce jest fantastyczne, pełno ludzi bez przerwy. Wydawało się, że to będzie tylko działało w wakacje, ale nie, do dziś jest tłumnie.

Dodajmy, że koszt modernizacji „Kaczego Dołu” wyniósł dwa miliony złotych. Cała „Rozmowa na 96 FM” u nas, na portalu wzielonej.pl