Dziś reprezentacja polskich koszykarzy zagra w Tallinie z Estonią. To spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Biało-czerwoni przegrali dwa pierwsze mecze z Izraelem i Niemcami i są “pod ścianą”. Muszą wygrać dziś i w niedzielę także z Estonią w Lublinie, by marzyć jeszcze o awansie.

W kadrze mamy Jarosława Zyskowskiego z Enei Zastalu BC. Popularny „Zyzio” jest przekonany, że dziś trzeba wygrać.

Mało brakowało, bo przegraliśmy nieznacznie pierwsze mecze. Brakowało nam Michała Michalaka i Michała Sokołowskiego. Myślę, że będzie to dodatkowa siła w ataku. Zdajemy sobie sprawę z rangi tego dwumeczu, ale skupiamy się na pierwszym spotkaniu. Jedziemy po zwycięstwo. To są kluczowe dwa mecze, bo jeśli chcemy grać dalej, to trzeba wygrać.