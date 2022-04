Od czerwca rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy w przyznawaniu świadczenia 500 plus. Potrwa on do końca maja 2023 r. Co ważne – aby otrzymać wsparcie „ciągiem” rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek w kwietniu. Jeśli tego nie zrobią, nastąpi przerwa w wypłacie pieniędzy.

Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem.

Jeżeli złożą wniosek w czerwcu, otrzymają pieniądze z wyrównaniem od tego miesiąca. Natomiast, jeśli zrobią to po 30 czerwca 2022 r. wówczas świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Warto się więc pospieszyć. Od początku roku wnioski o „500 plus” można przesyłać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Korespondencja dotycząca wniosków będzie odbywała się elektroniczne przez portal PUE ZUS, nawet wtedy, gdy wniosek został przesłany inna drogą. Środki z programu będą wypłacane bezgotówkowo na wskazany numer rachunku bankowego. Dodajmy, że do tej pory lubuskie oddziały ZUS przyjęły przeszło 85 tys. wniosków o świadczenie na okres 2022/2023.