Jakie były najważniejsze wydarzenia mijającego 2023 roku w województwie lubuskim? Postanowiliśmy to sprawdzić. Oto nasze kalendarium.

STYCZEŃ

Zapowiadany już w 2022 roku projekt terminalu pasażerskiego dla Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost stał się faktem. Wizualizacje obiektu stworzyła Pracownia Architektoniczna PROPAGO Pawła Gołębiewskiego. Terminal o powierzchni ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych umożliwi odprawę w Porcie Lotniczym Zielona Góra-Babimost dwóch grup pasażerów po 180 osób w dwie godziny w systemie mieszanym Schengen/Non Schengen.

LUTY

Sprawa zbierania podpisów za projektem ustawy o finansowaniu in vitro “przewijała się” nie tylko w naszym regionie przez cały rok. Głosy poparcia zbierano również na Ziemi Lubuskiej, w tym w obu lubuskich stolicach.

MARZEC

Ważnym społecznym tematem, który zjednoczył siły polityczne w naszym regionie, była możliwość utworzenia w Zielonej Górze Lubuskiego Centrum Onkologii. Petycję można było podpisywać zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i Urzędzie Miasta. Dodajmy, że centrum zapewnić ma możliwość kompleksowego leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Projekt ma kosztować ok. 300 milionów złotych. Samorząd i miasto walczą o środki rządowe na ten cel.

Działo się także w polityce lubuskiej. Podczas jednej z sesji sejmiku radni Prawa i Sprawiedliwości próbowali odwołać przewodniczącego Wacława Maciuszonka. Jak się okazało, bezskutecznie.

Ważną informacją z punktu widzenia lubuskiej komunikacji było za to przywrócenie linii kolejowej na trasie Zielonej Góra-Poznań czy Zielona Góra-Warszawa bez konieczności korzystania z komunikacji zastępczej.

KWIECIEŃ

Mówiono także sporo o zagrożeniach środowiskowych. „Memorandum o porozumieniu ws. ochrony i odbudowy ekosystemu rzeki Odry” – tak nazywa się dokument, który w Cigacicach podpisali przedstawiciele pięciu nadodrzańskich województw – dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego oraz oczywiście lubuskiego. Władze województw do działań zaangażują publiczne uczelnie, działające we wspomnianych pięciu regionach. Wszystko po to, aby nie doszło do powtórki z ubiegłorocznych wakacji, kiedy Odrę dotknęła katastrofa ekologiczna, a z rzeki wyławiano tony śniętych ryb.

MAJ

Powracał temat połączenia kolejowego przez Zbąszynek. Jak się okazało, to był remont, który zdawał się nie mieć końca, a gdy się zakończył, pociągi i tak jeździły wolniej. Mowa o remoncie odcinka linii 358 od Czerwieńska do Zbąszynka. Pociągi miały tam osiągać prędkość nawet 120 km/h, ale z uwagi na bezpieczeństwo, jeździły wolniej.

CZERWIEC

Rozwijała się za to komunikacja lotnicza. W czerwcu uruchomiono połączenia między Babimostem a Krakowem. Pierwsze loty odbyły się 7 czerwca. Lot w jedną stronę trwa około godziny.

Także w czerwcu uruchomiono połączenia kolejowe do Świnoujścia. Nad polskie morze można było dotrzeć w trzy godziny.

LIPIEC

W lipcu nie tylko nasz region, ale i cały kraj “żył” sprawą pożaru w Przylepie. Nie da się ukryć, że ta sprawa miała także swój polityczny wymiar, co zresztą prezentowaliśmy na naszych łamach.

SIERPIEŃ

Sprawa pożaru w Przylepie pokazała, jak ważna była praca lubuskich strażaków. – Zaufajcie państwo strażakom – mówił w Zielonej Górze komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Gen. bryg. Andrzej Bartkowiak m.in. dziękował służbom i strażakom ochotnikom za akcję gaszenia pożaru w Przylepie. Szef straży podkreślał, że powietrze jest bezpieczne, a akcja gaszenia pożaru w Przylepie była prowadzona w sposób profesjonalny.

WRZESIEŃ

Po okresie wakacyjnych napłynęły dobre informacje ze Szpitala Uniwersyteckiego. Placówka szykowała się do zakupu robota Da Vinci, czyli specjalistycznego urządzenia wykorzystywanego do zabiegów urologicznych, ginekologicznych, a nawet onkologicznych. Czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest precyzja. Inwestycja będzie możliwa dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa lubuskiego, który zdecydował o przekazaniu lecznicy 8 mln złotych na ten cel.

PAŹDZIERNIK

Nie zabrakło także polityki, bo przecież w październiku odbyły się wybory parlamentarne. W naszym regionie zdecydowane zwycięstwo odniosła Koalicja Obywatelska, która zdobyła pięć mandatów. Cztery wywalczyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, dwa trafiły do Trzeciej Drogi, jeden do Lewicy.

Do ważnej zmiany doszło również w samorządzie. Dotychczasową marszałek Elżbietę Polak, która dostała się do parlamentu, zastąpił Marcin Jabłoński.

LISTOPAD

Końcówka roku to szalenie ważna informacja dla naszego regionu. Do zielonogórskiego szpitala trafią blisko 243 mln złotych na budowę Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Szpital Uniwersytecki jest jednym z 19 ośrodków, którym udało się uzyskać dodatkowe środki finansowe na świadczenia onkologiczne. W sumie w skali kraju przeznaczone na ten cel zostaną ponad 4 mld złotych.

GRUDZIEŃ

Ostatni miesiąc 2023 roku upłynął pod hasłem debaty o kształcie i roli województwa lubuskiego. W Paradyżu spotkali się prezydenci trzech lubuskich miast: Zielonej Góry, Gorzowa i Nowej Soli, aby podyskutować o regionie. Włodarze miast stwierdzili, że możliwa jest likwidacja województwa lubuskiego, stąd konieczność podpisania tzw. porozumienia paradyskiego .

– Nie ma żadnego tematu likwidacji województwa lubuskiego – mówili za to przedstawiciele samorządu, a także szef lubuskiej Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki.

Końcówka roku to także nominacje ministerialne. Wspomniany Waldemar Sługocki został wiceministrem Rozwoju i Technologii, profesor Maria Mrówczyńska wiceministrem Nauki, a Izabela Ziętka – wiceministrem edukacji.

Ważnym tematem była kwestia połączeń kolejowych z Zielonej Góry do Wrocławia. Po długich negocjacjach ustalono jakże potrzebny kompromis z Kolejami Dolnośląskimi. Do Wrocławia będzie można się dostać bezpośrednio już od stycznia.

Nie zabrakło także decyzji personalnych. Nowym wojewodą lubuskim został Marek Cebula, a wicemarszałkiem Zbigniew Kołodziej.