Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kolejną kampanię społeczną. Tym razem tematem projektu były uzależnienia behawioralne. Nie przez przypadek – według ustawy ze stycznia 2022 roku, wprowadzono obowiązek działań praktycznych właśnie z tego zakresu.

Kampania rozpoczęła się w maju i potrwa do końca listopada. Każdy miesiąc został poświęcony innym zaburzeniom behawioralnym, np. zakupoholizmowi, uzależnieniom od nowych technologii lub zaburzeniom odżywiania.

– mówiła prof. Iwona Grzegorzewska z Wydziału Nauk Społecznych UZ.

Żeby doszło do rozwoju zaburzenia lub uzależnienia muszą być jednak spełnione dwa czynniki. Pierwszy to podatność na to zaburzenie, a z drugiej strony sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Co ciekawe – większość uzależnień się ze sobą przenika. Mówi Lucyna Poźniak kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze.

Za sygnały ostrzegawcze uważa się komunikaty z zewnątrz, że np. za dużo gramy na komputerze lub spożywamy alkoholu. Niepokojące jest także to, jeśli na daną czynność poświęcamy coraz więcej czasu. Jeśli takie zachowania zauważymy u siebie lub kogoś w otoczeniu, sugerowana jest wizyta u psychologa. Pomoc można znaleźć także w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze. Tam też uzyskamy informację, jak takie zaburzenia leczyć.