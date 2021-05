Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do ubiegania się o kartę EKUZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, bo tak brzmi pełna nazwa tego dokumentu, to przepustka do opieki medycznej podczas wyjazdów zagranicznych.

Karta EKUZ potwierdza status ubezpieczenia poza granicami kraju i pozwala tym samym na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w państwie, w którym przebywamy. Należy jednak pamiętać, że finansowanie tych usług odbywa się na identycznych zasadach, jak dla obywateli danego kraju. Jeśli więc mają oni obowiązek płacenia za niektóre wizyty i porady, my także będziemy musieli to zrobić. Wniosek na uzyskanie karty można złożyć online.

Wypełniając taki wniosek, możemy to zrobić dla całej rodziny. Skany należy przesłać drogą elektroniczną pod adres ekuz@nfz.gov.pl i w ciągu pięciu dni taka karta zostanie wydana. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu otwarte zostaną sale obsługi Narodowego Funduszu Zdrowia i wtedy już naszych siedzibach – w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. – kartę EKUZ będzie można dostać od ręki.

Wniosek o uzyskanie karty EKUZ mogą składać osoby, które opłacają składki ZUS lub w innych sposób są zgłoszone do ubezpieczenia. Jej wyrobienie jest bezpłatne i tylko od początku 2021 roku posiadaczami karty EKUZ stało się niemal 8 tysięcy Lubuszan.