Jesień to pora grzybobrania. Niestety, w czasie poszukiwań borowików, maślaków czy prawdziwków sami możemy się zgubić. Rocznie policjanci podejmują około 50 interwencji związanych z zaginięciami grzybiarzy.

Lubuscy funkcjonariusze przygotowali film z poradami, jak przygotować się do grzybobrania. Nie powinniśmy wychodzić do lasu sami, a jeśli już się na to decydujemy, poinformujmy bliskich, gdzie będziemy i kiedy wrócimy. Warto zabrać ze sobą naładowany telefon, latarkę i ubranie przeciwdeszczowe. Gdy wychodzimy do lasu na dłużej, pamiętajmy o jedzeniu i wodzie.

Policjanci przypominają, że wyprawa do lasu może być szczególnie ryzykowna dla starszych osób – zdarza się im nie tylko stracić orientację w terenie, ale też zasłabnąć. Jeżeli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zadzwońmy na policję. Podobnie jeśli sami zabłądziliśmy. Wtedy postarajmy się również znaleźć najbliższą drogę.