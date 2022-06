Czy w Zielonej Górze brakuje boisk do siatkówki? Jak wygląda infrastruktura sportowa w naszym mieście? Z takimi pytaniami zmierzył się w ostatniej audycji :”Prezydent na 96 FM”: włodarz miasta Janusz Kubicki.

Z pytaniem o siatkówkę zwrócił się do prezydenta nasz słuchacz, pan Mieczysław:

Gorzów ostatni oddał trzy boiska do gry w siatkówkę, Zielona Góra nie ma ani jednego nie licząc boiska przy liceum numer 7. A tak zero. prosiliśmy dyrektora szkoły podstawowej numer 1, dyrektor zlikwidował to boisko. Dlaczego tak się dzieje, że nie patrzycie na ten sport?