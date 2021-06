Tak jak informowaliśmy, zielonogórzanie mogą się starać o działki. Nowe ogródki działkowe powstaną na tzw. Srebrnej Polanie, czyli terenem położonym między Chynowem, a Łężycą. Miasto wytyczyło 120 działek.

Pierwsze wnioski o działki na Srebrnej Polanie już wpłynęły. Wnioski będą przyjmowane do 14 czerwca. Należy go wrzucić do urny w holu urzędu miasta, ul. Podgórna 22. Wzór wniosku będzie można pobrać ze stronie internetowej urzędu: www.zielona-gora.pl lub w urzędzie (będą wyłożone obok urny).

Działki będą dzierżawione na trzy lata. Przyszły dzierżawca musi być mieszkańcem Zielonej Góry i nie może posiadać działki o charakterze rekreacyjnym. Wnioski o dzierżawę można pobrać ze strony Urzędu Miasta, a złożyć je należy do urny w holu magistratu przy ul. Podgórnej. Teren, na którym będą ogródki działkowe to w sumie 25 ha. Będzie nim się zajmować Zakład Gospodarki Komunalnej, który utworzy Miejski Obszar Rekreacyjny „Srebrna Polana”.