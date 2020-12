Lubuskie gminy będą lepiej zabezpieczone w razie klęsk żywiołowych. Podpisały umowy z zarządem województwa na wsparcie ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Umowa przewiduje doposażenie gminnych jednostek straży pożarnej.

Wartość projektu to ponad 10 milionów złotych. Głównym beneficjentem jest gmina Bytom Odrzański, a partnerami – Kostrzyn nad Odrą, Szczaniec czy także Szprotawa.

Fajnie, że robimy to w tym momencie, gdy państwo polskie nie wygłupiło się i nie pozbawiło kraju, samorządów, środków pomocowych Unii Europejskiej. Mam dzisiaj zaszczyt rozmawiać z remizy rozbudowanej z tych środków, w której stoją już dwa nowoczesne pojazdy. Jest przygotowane miejsce na pojazd, który kupimy w ramach tego projektu. Mam nadzieję, że zrealizujemy go zgodnie z założeniami.

Samorząd pomoże strażakom ochotnikom, którzy potrzebują nowego wozu – zapewnia Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka.

Cieszę się niezmiernie i nie wyobrażam sobie, jak bardzo cieszą się druhowie ochotnicy, którzy czekali na to auto z utęsknieniem. My jako samorząd na pewno pomożemy im, żeby szybko, sprawnie wybrali auto, zrealizowali wszelkie należące do nich obowiązki. To wspaniały prezent na te święta.