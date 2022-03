1,6 promila miała kobieta, którą zatrzymała policjantka po służbie. Kobieta jechała samochodem w kierunku Krosna Odrzańskiego. Jej jazda wzbudziła wątpliwości zielonogórskiej funkcjonariuszki, która doprowadziła do zatrzymania pojazdu, w którym znajdowała się kobieta jadąca zygzakiem.

Zielonogórska policjantka najpierw zabrała kluczyki nietrzeźwej kobiecie, a następnie powiadomiła dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, na którego terenie miało miejsce zdarzenie. Przybyli na miejsce policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierującej, które wykazało, że policjantka będąca po służbie nie myliła się co do swoich podejrzeń. Monika Wesołowska pracuje jako policjantka od kilkunastu miesięcy. Kobiecie, którą zatrzymała grozi do 2 lat więzienia.