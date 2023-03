Czy powstanie Lubuskiego Centrum Onkologii w Zielonej Górze może przybliżyć nasz region do europejskich standardów leczenia pacjentów onkologicznych? Według prof. Dawida Murawy, szefa Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, powstanie takiej placówki to bez wątpienia podniesienie standardów. Zwłaszcza pod względem infrastruktury.

Według prof. Murawy problemem naszej służby zdrowia, w tym onkologii, jest brak wsparcia finansowego.

Onkologia nigdy nie będzie działać jako leczenie prywatne lub komercyjne. To jest bardzo drogie leczenie. A my nie możemy też funkcjonować w oparciu o wyliczenia “to się opłaca – to się nie opłaca”. Bo w ten sposób pogarszamy stan naszych pacjentów.