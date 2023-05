Czas na debiut autorski Magdaleny Kwiecień. Prawniczka z wykształcenia pracująca w urzędzie postanowiła spełnić swoje marzenie i wydać książkę. “Opowieści z bagien. Zaśpiewaj dla mnie” to powieść utrzyma w stylistyce Urban fantasy. Na kartach pojawiają się wątki miłosne, muzyczne oraz fantastyczne.

Za nim powieść trafiła na sklepowe półki w głowie autorki musiała pojawić się koncepcja.

Proces twórczy trwał kilka miesięcy za nim doszłam do świadomości, że chcę wydać książkę. Pierwszą motywacją był mój sen. Po przebudzeniu kolejne rozdziały tworzyły się same, więc postanowiłam coś z tym zrobić i napisać powieść.

Głównymi bohaterami są Dawid. Muzyk u szczytu swojej kariery i Kostroma przez autorkę określana jako wiedźma. Czym są tytułowe “Opowieści z Bagien” ?

To jest cykl rozpoczynający się tomem Zaśpiewaj dla mnie. Planuje trzy tomy, a każdy kolejny ma tworzyć osobne historie, ale akcja toczyć się będzie na bagnach. Inspiracją do tytułu był brytyjski serial jaki oglądałam w dzieciństwie, a jego akcja toczyła się właśnie na mokradłach. Pojawiały się tam tajemnicze zjawiska. Planując pisanie o wiedźmach doszłam do wniosku, że takie otoczenie będzie idealne.