Gdzie na terenie powiatu zielonogórskiego można się popluskać w wodzie? Jak podaje zielonogórski sanepid w tym roku w sezonie letnim jako kąpieliska i miejsca do okazjonalnej kąpieli wykorzystywane są dwie lokalizacje. Chodzi o Nowogród Bobrzański oraz Zalew Świdnicki.

Ten drugi dostępny jest wyłącznie w weekendy. Mówi Dorota Baranowska, dyrektor Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

Na liście kąpielisk nie ma Zielonej Góry. Na co zatem pracownicy sanepidu zwracają uwagę podczas wystawiania opinii? Sprawdzana jest przede wszystkim woda i to ona stanowi podstawy do pozytywnej lub negatywnej opinii.

Pod uwagę brane są także: wielkość niecki, wymiana wody oraz podłoże. Badania są prowadzone w ściśle określonych terminach.