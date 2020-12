Przez kolejne 10 lat będziemy mogli korzystać z pociągów POLREGIO. Spółka podpisała z zarządem województwa długoterminową umowę. To oznacza, że połączeń kolejowych będzie więcej, a w dodatku na trasach pojawią się nowoczesne szynobusy.

Wartość umowy z POLREGIO wynosi ponad miliard złotych. Nasze województwo zyska nowy tabor do przewozu pasażerów, ale też infrastrukturę kolejową.

W ramach umowy pociągi POLREGIO będą jeździć w kierunku Wrocławia przez Nową Sól i Głogów, do Szczecina i Świnoujścia przez Kostrzyn i Rzepin, a także z Zielonej Góry do Poznania.

Będą również połączenia w kierunku Frankfurtu nad Odrą. Oczywiście skomunikujemy cały południowy obszar regionu, czyli będzie kurs z Żagania do Tuplic i do Forstu, do Goerlitz przez Żary, Żagań, Węgliniec i Zgorzelec. Nowością będzie uruchomienie pociągów do Małomic z Żagania jako bezpośredniego połączenia z Zieloną Górą. Pozostaje w ruchu linia z Poznania do Krzyża i dalej w kierunku Szczecina przez Dobiegniew, którą też jako przewoźnik obsługujemy.