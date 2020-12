W tę niedzielę, 13 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów POLREGIO. Będzie aktualny przez rok. Pojawi się 14 nowych połączeń, głównie z myślą o osobach, które dojeżdżają do pracy.

POLREGIO wprowadzi m.in. nowy kurs z Zielonej Góry do Żagania o 6:21.

Najważniejsze są pociągi dodatkowe z Zielonej Góry do Żagania. Umożliwiamy dojazd do pracy czy szkoły na godzinę 8:00 i powrót po godzinie 14:00. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń dotyczących uzupełnienia siatki połączeń między Zbąszynkiem a Rzepinem przez Świebodzin. Taki pociąg uruchamiamy od 2 stycznia – będzie to pociąg ze Zbąszynka po godzinie 9:00 i przed 11:00 z Rzepina. Dużo nowych połączeń pojawi się na trasie z Kostrzyna do Gorzowa i Krzyża.