Województwo lubuskie znalazło się w ścisłej czołówce wśród wszystkich województw w kraju w Narodowym Spisie Powszechnym jeśli chodzi o procent danych zebranych od mieszkańców.

Przypomnijmy, te informacje są niezmiernie ważne i przydatne do podejmowania decyzji strategicznych, także dla naszego województwa. Lubuskie pod koniec września osiągnęło wynik. Spisało się 97 procent społeczeństwa. Spis odbywa się co 10 lat, a w tym roku mieszkańcy mogli go dokonać od 1 kwietnia do 30 września.

My w najbliższy poniedziałek podejmować będziemy Romana Fedaka – dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.